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GURBETTEN SICAK SEVGİ

Ankara’da Yaşayan Vasfıbeyliler Derneği (VASDER) Başkanı Ayhan Sarı, Yozgat’ın Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’u ziyaret etti.

08 Şubat 2022 Salı 00:26
GURBETTEN SICAK SEVGİ

Dernek Başkanı Ayhan Sarı İhtiyaç sahibi öğrenciler için bot yardımında bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarı, “ Bu topraklarda doğdum büyüdüm. Vatanımı unutmam mümkün değil. İlçemize geldiğimizde bir dizi ziyaretlerde bulundum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Aksoy’u da ziyaret ederek ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için almış olduğumuz botlarımızı kendisine teslim ettik. İnşallah yarının geleceği öğrencilerimiz yaşamız olduğumuz bu soğuk kış günlerinde üşümeyecek” ifadelerini kullandı. İl Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ise yapılmış olan yardımdan duyduğu mutlu dile getirerek, “ Dernek Başkanımız Ayhan Sarı beye ince düşüncelerinde dolayı teşekkür ederiz. Yapmış olduğu yardımı en kısa zamanda öğrencilerimize ulaştıracağız. Ankara’ da yaşayan doğduğu toprakları unutmayan sevgi köprüsü kuran Ayhan bey sıcak sevgileri ile öğrencilerimizin yüreklerini ısıttı. Teşekkürler yüreği güzel güzel insanlar. Teşekkürler gurbetten sılaya soğuk havada öğrencilerimizin yüreğini ısıtan görünmez kahramanlar. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız” dedi.

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