Günlü incelemelerde bulundu

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, ilçede bulunan bazı kurumları ziyaret ederek yıl sonu denetimi yaptı. Kurum müdürlerinden bilgiler alan Kaymakam günlü, son olarak Şefaatli İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyarete etti.