Günlü incelemelerde bulundu

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, ilçede bulunan bazı kurumları ziyaret ederek yıl sonu denetimi yaptı. Kurum müdürlerinden bilgiler alan Kaymakam günlü, son olarak Şefaatli İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyarete etti.
01 Ocak 2022 Cumartesi 00:48
Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü kurumları gezerek incelemelerde bulundu.
Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, ilçede bulunan bazı kurumları ziyaret ederek yıl sonu denetimi yaptı. Kurum müdürlerinden bilgiler alan Kaymakam günlü, son olarak Şefaatli İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyarete etti.