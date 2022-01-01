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Günlü incelemelerde bulundu

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü kurumları gezerek incelemelerde bulundu.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:48
Günlü incelemelerde bulundu

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, ilçede bulunan bazı kurumları ziyaret ederek yıl sonu denetimi yaptı. Kurum müdürlerinden bilgiler alan Kaymakam günlü, son olarak Şefaatli İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyarete etti. 

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