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Güneş santrali projesi

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Belediye Başkanlığı, 20 yıl süreli gelir paylaşımı modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapım, kurulum ve işletmesi işini ihale edecek.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:15
Güneş santrali projesi

Sorgun Belediye Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 20 yıl süreli gelir paylaşımı modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretimi, santralin yapımı, kurulumu ve işletmesi ihalesinin muhammen bedeli 6 milyon 400 bin lira, geçici teminatı ise 192 bin lira olacak. Bu projeye ait işçilik, malzeme gibi diğer giderlerin tamamı yüklenici firma tarafından karşılanacak. İhale 21 Eylül Salı günü saat 14.00'te Sorgun Belediye Başkanlığında belediye encümeni tarafından yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Güneş Santrali Projesi
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