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Güler yüzlü karşılama

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Belde Belediyesi tarafından düzenlenen çat kapı hane ziyaretlerini Belediye Başkanı Oğuz Ünal aralıksız sürdürüyor.

11 Şubat 2022 Cuma 00:32
Güler yüzlü karşılama

Ev sahibinin haberi olmadan biranda kapıyı çalan Belediye Başkanı Oğuz Ünal, bu sefer Yakup Aslanın evine misafir oldu. Gitti her evde içten ve samimi karşılandığını dile getiren Ünal, " Biranda belde halkımızın kapısı çalıyoruz. Şükürler olsun ki çaldığımız her kapı bizleri içten ve samimi karşılıyor. Onların güler yüzle açtıkları kapı, bizimle yapmış oldukları hoş sohbet bizler için her şeye değer. Yapmış olduğumuz hane ziyaretlerimizde halkımızın bizlerden beklentilerini, istek ve taleplerini dinliyoruz. Yapmış olduklarımız ve yapacaklarımız Özükavaklı halkımızın mutluluğu için" dedi.

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