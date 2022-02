Güler yüzlü karşılama

Ev sahibinin haberi olmadan biranda kapıyı çalan Belediye Başkanı Oğuz Ünal, bu sefer Yakup Aslanın evine misafir oldu. Gitti her evde içten ve samimi karşılandığını dile getiren Ünal, " Biranda belde halkımızın kapısı çalıyoruz. Şükürler olsun ki çaldığımız her kapı bizleri içten ve samimi karşılıyor. Onların güler yüzle açtıkları kapı, bizimle yapmış oldukları hoş sohbet bizler için her şeye değer. Yapmış olduğumuz hane ziyaretlerimizde halkımızın bizlerden beklentilerini, istek ve taleplerini dinliyoruz. Yapmış olduklarımız ve yapacaklarımız Özükavaklı halkımızın mutluluğu için" dedi.