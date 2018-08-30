Görevine başladı

Karabük ilçesinde Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Yerköy ilçesine atanan İcra Müdürü Funda Balcıoğlu, “Şimdi görevimi bu güzel ilçede icra edeceğim. Yerköy’ü çok beğendim. Güzel ve şirin bir ilçe, insanları da çok sıcak kanlı. Burada olduğum süre içerisinde görevimi en iyi şekilde icra etmenin gayreti içinde, mesai arkadaşlarım ile birlikte Yerköy ilçesinde hizmet etmekten memnuniyet duyacağım” ifadelerine yer verdi.