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Gönüllü öğretmenlerden dokunuş

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde görev yapan öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy önderliğinde gönüllük esasına göre okulların bakım ve onarım işlerini yaptılar.

03 Şubat 2022 Perşembe 00:12
Gönüllü öğretmenlerden dokunuş

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan okulları yenileme projesi devam ediyor. İlçede görev yapan gönüllü öğretmenler ile birlikte eline fırçayı alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okulların duvarlarını, korkuluklarını boyarken, tadilat ve tamirat çalışmalarına da destek verdi. İlçe de bulunan tüm okulların yenileneceğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. İlçe de bulunan 13 okulun yenileme çalışmasının bittiğinin altını çizen Aksoy, ‘’İki yıldır Kadışehri ilçesinde görev yaptığını. Görevi süresince de gönüllü öğretmenler ile bazı okullarımızın tadilat, tamirat ve boya çalışmalarını birlikte yaptık. Bu senede 13 okulumuzda gönüllülük esasına göre çalışma başlattık. Başlattığımız bu çalışmaları yerinde inceledik. Şuanda 13 okulumuzun yenileme çalışmalarını tamamladık. Öğrencilerimizin ara tatil dönemindeyken bizde yavrularımıza yeni bir yuva vermek istedik. O yüzden okullarımızdaki yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi. 
Aksoy, ‘’Ara dönem tatilimizde ilçemizde bulunan Şehit Nuri Çelik Ortaokulumuzu yenileme çalışmalarına başladık. Yapılmış olan çalışmalarda bir fırça da biz vurup, adına ve rengine güzellik katmaya, aşk ile çalışmaya, aşk ile hizmet etmeye ve zaman kavramı olmadan öğrencilerimiz tatil yaparken yuvalarını güzelleştirmeye devam ediyoruz. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için’’ diye konuştu. 

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