Gönüllere dokundular

Merkez Eğitim Merkezinde Erkek ve Bayan Kuaförü olarak eğitim gören öğrenciler Konuklar İlkokulu öğrencilerinin saçlarını kesti. Mesleki Eğitim Merkez Müdürü Durmuş Öğer tarafından düzenlenen programa Kuaför Öğretmeni Bahar Yalnız da destek oldu.

Yapılan etkinlik ile öğrencilerin gönüllerine dokunduklarını ifade eden Mesleki Eğitim Merkez Müdürü Durmuş Öğer, yapılmış olan etkinlikte katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

