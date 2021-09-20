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Gölette yenileme çalışmaları

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 2001 yılında işletmeye açılan, 672 hektar tarım alanının sulamasında kullanılan İğdecik Göleti'nin rehabilitasyonu ile daha fazla tarım alanının sulamasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:37
Gölette yenileme çalışmaları

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, 10’uncu Sondaj Şube Müdürlüğü tarafından temel sondaj ve enjeksiyon çalışmaları kapsamında, İğdecik Göleti Proje yenileme işiyle ilgili başlanılan çalışmalar devam ediyor. Köy Hizmetleri tarafından yapılan ancak daha sonra DSİ’ye devredilen Yerköy İğdecik Gölet’nin rehabilitasyonu ile ilgili olarak gerçekleştirilen ön incelemenin ardından çalışmalara geçtiğimiz ayın ilk haftasında başlanıldı. Gölet’in yapılacak olan derivasyon kanalı ile depolanan su miktarının arttırılarak, açık kanallar yerine yapılacak basınçlı borulu sulama şebekesi ile daha verimli sulama imkanına kavuşulacağı kaydedildi. İğdecik Gölet’i Sulama Projesi ile ilgili çalışmalarla ilgili ihalenin yıl içinde yapılarak 2023 yılı sonunda sulama inşaatının bitirileceği de kaydedildi.

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