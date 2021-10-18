Göle düşen 2 çocuktan birisi boğularak öldü

Alınan bilgiye göre, Çalapverdi köyünden aileleriyle birlikte Uzunlu Barajı kenarında piknik yapmaya gelen çocuklar su kenarında oynarken birinin terliği göle düştü. Çocuklardan S.Ö. (14) ile M.D. (14) el ele tutuşarak terliği almaya çalışırken dengelerini kaybederek suya düştü. Çocukların seslerini duyan balıkçılar S.Ö'yü kurtarırken, M.D'nin kaybolması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. S.Ö. yapılan ilk yardımın ardından 112 sağlık ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri M.D'yi bulmak için çalışma başlattı. Hava kararıncaya kadar sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamayınca Ankara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi istendi. Dün sabah saatlerinde Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından yeniden çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu kıyıdan 5 metre uzaklıkta, Meryem Dalbudak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalbudak'ın cenazesi, otopsi için Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.. (Fatih Tarikçi/aa)