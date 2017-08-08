Göçük altında son nefes

Olay ilçeye bağlı Ayrıdam köyünde su kanalı çalışması sırasında yaşandı. Kanada işçi olarak çalışan Hulusi Erkaya (32) kanalda oluşan göçüğün altında kaldı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda göçüğün altından çıkarılan Erkaya, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Erkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.