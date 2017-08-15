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Göçmen misafiri oldu

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ilçe ve köy ziyaretleri kapsamında uğradığı Yenipazar’da Balkan göçmeni vatandaşların misafiri oldu.

Göçmen misafiri oldu

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ilçe ve köy ziyaretleri kapsamında uğradığı Yenipazar’da Balkan göçmeni vatandaşların misafiri oldu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Ağustos 2017 Salı 07:10
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Göçmen misafiri oldu

Yenipazar’da yaşayan Arnavut, Kozana ve Bulgaristan göçmeni vatandaşlarla bir araya gelen Vali Yurtnaç, kasabanın ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
Yenipazar kasabasının tarihçesi hakkında Vali Yurtnaç’a bilgi veren vatandaşlar, kasabada Arnavut, Kozana ve Bulgaristan göçmenleri olarak kardeşçe yaşadıklarını söyledi.
1924 yılında Selanik’ten mübadele ile eski ismi Keller olan köye ilk önce Kozanalılar adı verilen grubun geldiğini anlatan vatandaşlar, Kozanalıların gelmesinden yaklaşık iki ay kadar sonra da Arnavut göçmenlerinin, 1938 yılında 30 hane, 1951 yılında ise 50 hane Bulgaristan’dan göç eden grubun gelerek Yenipazar’a yerleştiğini aktardılar.
Vali Kemal Yurtnaç ise, Osmanlı bakiyesi topraklarda 42 devletin bulunduğunu, bu ülkelerin vatandaşlarının ise bizim kardeş topluluklarımız olduğunu söyledi.
Osmanlıdan miras kalan bu kültürün yaşatılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Vali Yurtnaç, “Balkanlardan gelerek ilimize yerleşen kardeşlerimiz doğdukları toprakları ara sıra ziyaret etmeleri gerekiyor. Akrabalık ilişkilerinin kaybedilmemesi için bu çok önemli. Balkan topraklarının bizim medeniyetimizle yükseldiğini bilmemiz gerekiyor. Yenipazar’da da bir Balkan uzantısının olması Yozgat’ın güzel bir renginin daha olduğunu gösteriyor” dedi.
Balkan göçmenleri ile uzun uzun sohbet eden Vali Yurtnaç daha sonra belde sakinleri ile vedalaşarak beldeden ayrıldı. 
 

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