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Girişimcilik eğitimi verildi

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik ‘Sosyal Girişimcilik Eğitimi’ düzenlenerek, öğrencilerin yeni fikirler üretip, hayata geçirmeleri için nelerin gerekli olduğunun öğrenmeleri sağlandı.

21 Aralık 2021 Salı 00:39
Girişimcilik eğitimi verildi

SORGED tarafından, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ‘nün desteğiyle düzenlenen ‘Sosyal Girişimcilik Eğitimi’ ile gençler durmadan, yorulmadan fikirler üretip bu fikirler üzerinden yeni girişimler ve iş fikirleri ortaya koydu. İki gün süren eğitim programında gençler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve devlet sektörünün kesişim noktasında bulunan sosyal girişimcilik dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buldu. İlk gün ki eğitimin sonunda gençler, sosyal girişimcilik felsefesiyle tanışarak, Türkiye ve Dünya'daki iyi örnekleri inceleyip, sosyal girişim düşünce yapısını ve yöntemlerini kişisel yaşamında kullanabilecek ve hayalindeki sosyal fayda fikrini hayata geçirebilmek için gerekli teknikleri, becerileri kazandılar. Eğitimin ikinci gününde ise gençler 5 farklı grup oluşturarak, Sosyal Girişimcilik fikirlerini ortaya koydu. Gençler, BULDUQ, Taze Besin, BİLİRÇİFTÇİ, UNIPLA ve Mental KOÇ başlıklarında Sosyal Girişimcilik fikirlerini sundular. Gençlerin, bu fikirlerini ilerleyen günlerde geliştirerek farklı yarışma programlarına katılacakları ve bu fikirleri hayata geçirmek için çeşitli çalışmalarda bulunacakları belirtildi. SORGED Başkanı Halil Uğuz, eğitim sürecini değerlendirerek,  ‘’ Ortaya çıkan fikirler, girişimler gerçekten de kayda değer, üretken fikirlerdi. Bununla birlikte gençler, olaylara farklı yönlerden bakmayı, sorunlara yeni çözümler getirmeyi ve grup çalışmasının nasıl olması gerektiğini öğrendiler’’ dedi.  •Sümeyye İlhan•

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