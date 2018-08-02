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Girişimci oluyorlar

ÇEKEREK’te düzenlenen girişimcilik kursuyla yeni girişimciler yetişiyor. Çekerek Belediyesi ve KOSGEB ortaklığıyla düzenlenen girişimcilik kursları aralıksız devam ediyor.

Girişimci oluyorlar

ÇEKEREK’te düzenlenen girişimcilik kursuyla yeni girişimciler yetişiyor. Çekerek Belediyesi ve KOSGEB ortaklığıyla düzenlenen girişimcilik kursları aralıksız devam ediyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Girişimci oluyorlar

Çekerek’te düzenlenen girişimcilik kurslarında yeni girişimci gençler ortaya çıkıyor. Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, değişen dünya şartları ve gelişen Türkiye’nin yeni vizyonuna uygun girişimciler yetiştirmek amacıyla, KOSGEB ile işbirliği yaptıkları kursların devam ettiğini bildirdi. Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, “Kurslarımızda yetişen gençlerimiz inşallah daha donanımlı olarak iş hayatına atılacak, ticari faaliyet yürütecek, ülkedeki üretim ve kalkınmaya katkı sunacaklardır” diye konuştu.

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