Girişimci kadınlar

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu. Sorgun Belediye Başkanı Ekinci’yi ziyaret eden Gürbüz, belediye bünyesinde kurulacak olan kadın girişimci kooperatifi için işbirliği konusunda fikir alışverişi yaptı. Ekinci, Dekan Gürbüz’e daha sonra kadın istihdamını desteklemek için kurulan SORMEK’i gezdirip, burada üretimi yapılan çini ürünleri konusunda bilgilendirmede bulundu.