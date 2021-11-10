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Gıda güvenliği anlatıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından okullar ziyaret edilerek, öğrencilere gıda güvenliği konusunda seminerler verilmeye başlandı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 00:19
Gıda güvenliği anlatıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli tarafından, eğitim kurumları ziyaret edilerek, öğrencilere yönelik ‘Okullarda Güvenilir Gıda’ eğitimleri verilmeye başlandı. Sorgun Yeni Çeltek İlkokulu ile Gedikhasanlı İlkokulunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilisi Mustafa Keskin tarafından ‘Okullarda Gıda Güvenilirliği’ konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Eğitimde, bireyin güvenilir, sağlıklı ve hijyenik gıda maddelerine nasıl ulaşacağı, gıda bozulmalarının nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği, gıda da oluşabilecek riskler, gıdaları saklama kuralları, gıda bozulmalara karşı hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği, gıda maddeleri tüketilirken temizlik ve hijyenik şartlara dikkat etmezsek hangi tür hastalıklara maruz kalınabilir konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Bireylerin en düzgün şekilde güvenilir gıda maddelerine katkıda bulunmak için okullarda eğitimlerin devam edeceği aktarıldı. 

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