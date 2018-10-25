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Gezdiler, gördüler, bilgi edindiler

AYDINCIK Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile görevli öğretmenlerin katılımı ile Bursa, Çanakkale, İstanbul’a gezisi düzenlendi.

Gezdiler, gördüler, bilgi edindiler

AYDINCIK Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile görevli öğretmenlerin katılımı ile Bursa, Çanakkale, İstanbul’a gezisi düzenlendi.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Gezdiler, gördüler, bilgi edindiler

‘Milli İrade Milli Ruh Bilinci’ isimli Proje SODES kapsamında mali destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında düzenlenen geziye 46 öğrenci, 3öğretmen, projeden sorumlu koordinatör katıldı. Rehberlerinde katılımı ile yapılan gezide öğrencilere, tarihi bilgileri pekiştirmek, önemli bir tarih bilinci aşılamak, farkındalık yaratılması amaçlandı. Öğrenciler, tarihi ve geçmişte yaşanan olayları yerinde ziyaret etti, görerek çok mutlu olduklarını dile getirdi. 

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