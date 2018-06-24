Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95288
ALTIN
191.066
DOLAR
4.6784
STERLİN
6.1987
EURO
5.4678

GES YATIRIMINA HAZIRLIK

BOĞAZLIYAN Belediyesi, ilçedeki hayvan pazarının üzerini güneş enerjisi paneli ile kapatarak, elektrik üretimine yönelik projesinin onaylanıp, mali destek verilmesinin uygun bulunmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı.

GES YATIRIMINA HAZIRLIK

BOĞAZLIYAN Belediyesi, ilçedeki hayvan pazarının üzerini güneş enerjisi paneli ile kapatarak, elektrik üretimine yönelik projesinin onaylanıp, mali destek verilmesinin uygun bulunmasının ardından çalışmalarını hızlandırdı.

24 Haziran 2018 Pazar 23:49
136 Okunma
GES YATIRIMINA HAZIRLIK

Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, ‘Hayvan Pazarının Üzerinin Güneş Enerjisi Panelleri ile Kapatılması’ Projesi kapsamında 13 bin metrekare alan güneş enerjisi paneli ile kapatılacağını söyledi. Erdal, alanda 700 kilowatt enerji panelleri yerleştirilip, elektrik enerjisi üretimi sağlanacağını kaydetti. Proje kapsamında Belediyenin aylık 50 bin lira elektrik tasarrufu sağlayacağını kaydeden Erdal, ‘’Yılda ise yaklaşık 600 bin lira gibi bir rakamın Boğazlıyan halkımızın ihtiyaçlarına kanalize edilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda üzeri kapanan hayvan pazarının soğuk kış aylarında yağmur ve kar nedeni ile zeminde oluşan ve hayvan sağlığını bozulmasına neden olan kirliliğin önüne geçilerek hayvanların hastalanması ve salgın hastalıklara yakalanmalarının önüne geçilecektir’’ dedi. 
Başkan Erdal, Orta Anadolu’nun en büyük hayvan pazarına sahip olan Boğazlıyan Belediyesi’nin Güneş Enerji Santrali ve Çelik Konstrüksiyon Çatı uygulama işine başlandığının da altını çizdi. Erdal, İnşaat Mühendisi Atilla Ekezoğlu ile birlikte yer tespitinde bulundu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Saraykent’in yükselen değeri
Saraykent’in yükselen değeri
Sel zarar verdi
Sel zarar verdi
Çayıralan’da zümre toplantısı
Çayıralan’da zümre toplantısı
Seçim Güvenliği konuşuldu
Seçim Güvenliği konuşuldu
Ufukta sıcak su göründü
Ufukta sıcak su göründü
Birlikte yapıyorlar
Birlikte yapıyorlar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim