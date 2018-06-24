GES YATIRIMINA HAZIRLIK

Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, ‘Hayvan Pazarının Üzerinin Güneş Enerjisi Panelleri ile Kapatılması’ Projesi kapsamında 13 bin metrekare alan güneş enerjisi paneli ile kapatılacağını söyledi. Erdal, alanda 700 kilowatt enerji panelleri yerleştirilip, elektrik enerjisi üretimi sağlanacağını kaydetti. Proje kapsamında Belediyenin aylık 50 bin lira elektrik tasarrufu sağlayacağını kaydeden Erdal, ‘’Yılda ise yaklaşık 600 bin lira gibi bir rakamın Boğazlıyan halkımızın ihtiyaçlarına kanalize edilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda üzeri kapanan hayvan pazarının soğuk kış aylarında yağmur ve kar nedeni ile zeminde oluşan ve hayvan sağlığını bozulmasına neden olan kirliliğin önüne geçilerek hayvanların hastalanması ve salgın hastalıklara yakalanmalarının önüne geçilecektir’’ dedi.

Başkan Erdal, Orta Anadolu’nun en büyük hayvan pazarına sahip olan Boğazlıyan Belediyesi’nin Güneş Enerji Santrali ve Çelik Konstrüksiyon Çatı uygulama işine başlandığının da altını çizdi. Erdal, İnşaat Mühendisi Atilla Ekezoğlu ile birlikte yer tespitinde bulundu.