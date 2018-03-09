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Gerçeği aratmayan tatbikat

BOĞAZLIYAN Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu’nda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında deprem ve yangın tatbikatı düzenledi.

Gerçeği aratmayan tatbikat

BOĞAZLIYAN Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu’nda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında deprem ve yangın tatbikatı düzenledi.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Gerçeği aratmayan tatbikat

Boğazlıyan Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirme amaçlı tatbikat, Cumhuriyet İlkokul-Ortaokulu öğretmen, personel ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Senaryo gereği depremin başlamasıyla çalınan sirenler eşliğinde dersteki öğretmen ve öğrencilerin sınıfı uygun bir şekilde boşaltmaları sağlandı. Bina, 2 dakika içinde boşaltıldı. Okulun üst katında mahsur kalan öğrencilerin çıkarılması gösterildi. Herhangi bir depremden sonra yangının ikincil afet olarak yaşanması varsayımı üzerine bir ateş yakılarak, söndürme cihazlarıyla öğrenciler tarafından yangın söndürüldü.

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