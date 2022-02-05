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Gençlikten ikram

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, AK Parti Sorgun Gençlik Kolları Regaip Kandili münasebetiyle Camilerde çikolata ikram etti.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:12
Gençlikten ikram

AK Parti Sorgun İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Enes Telli, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Yeni Camii’de (Garajlar Camii) ve Salih Paşa Camii’nde vatandaşlara çikolata ikramında bulundu. AK Parti Sorgun Gençlik Kolları Yönetimi adına Başkan Muhammed Enes Telli, bu gecenin hayırlara vesile olmasını dileyerek; “Miraç Kandili münasebetiyle çikolata dağıtımı gerçekleştirdik. Sorgunlu vatandaşlarımıza çikolata dağıttık. Allah, bu geceyi mübarek kılsın. Hayırlara vesile olsun inşallah. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi hayırlısıyla Ramazan'a ulaştır. Regaip Kandilimiz mübarek olsun.” ifadelerine yer verdi. 

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