Gençlik Merkezi bir yılda tamamlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini ve inşaatı yapacak olan firma sahibini ağırlayan Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, inşaat ruhsatını yetkililere teslim etti.

Boğazlıyan'a yapılacak en büyük yatırımlardan bir tanesinin de gençlik merkezi olduğunu vurgulayan Sinanoğlu, merkezin bir yıl gibi kısa sürede tamamlanacağını ve gençlerin hizmetine sunulacağını belirtti. Sinanoğlu, "Gelecek nesilleri düşünüyoruz. Dolayısıyla gelecek nesiller adına hangi işleri yapıyorsak, yapabiliyorsak mutlu oluyoruz. Bugün burada geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, daha iyi yetişmeleri, daha bilgili yetişmeleri kültürünü, adetini, geleneklerini öğrenmeleri amacıyla bu merkezin yapımı için ruhsatını yüklenici firmaya teslim ettik. Bu merkezde gençler birbirini tanıyacak, değerlerini bilecek ve ülkemizin değerleri üzerinde yükselmesine olanak sağlayacak. Gençlik Merkezi'nin hizmete girmesiyle birlikte gençlerimiz çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilecektir. İlçemizde gençler arasında dayanışmanın güçlenmesi, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve eğlenceli saatler geçirmeleri için modern ve nezih bir mekan olacak" dedi.