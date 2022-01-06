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Gençlik Kollarından ziyaret

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, AK Parti Sorgun Gençlik Kolları garajlar mevkii esnafını ziyaret etti.

06 Ocak 2022 Perşembe 00:43
Gençlik Kollarından ziyaret

Esnaf ile sohbet eden AK Parti Sorgun Gençlik Kolları İlçeye kazandırılmış olan hizmetleri anlatan broşür ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gerçekleştirilen ekonomi modelini anlatan broşürü dağıttılar. Esnaf tarafından sevgi ile karşılandıklarını belirten AK Parti Sorgun Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Enes Telli, “Bugün ilçemizde bulunan garajlar mevkii esnafını ziyaret ettik. Esnaflarımız bizleri hoşgörü ve sevgi ile karşıladı. Bir süre esnafımızla sohbet ederek sıkıntı ve taleplerini dinledik. Daha sonra esnaflarımıza İlçeye kazandırılmış olan hizmetleri anlatan broşür ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gerçekleştirilen ekonomi modelini anlatan broşürleri takdim ettik. Rabbim tüm esnafımızın yar ve yardımcısı olsun İnşallah” dedi. 

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Gençlik Kollarından Ziyaret
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