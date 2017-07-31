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Gençlik coştu, coşturdu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sorgun Belediyesi ortaklığında düzenlenen gençlik festivali yoğun ilgi gördü.

Gençlik coştu, coşturdu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sorgun Belediyesi ortaklığında düzenlenen gençlik festivali yoğun ilgi gördü.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:02
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Gençlik coştu, coşturdu

Sorgun Belediyesi Hürriyet Meydanında GENÇDES tarafından gençleri kültürel ve sanatsal etkinliklere teşvik etme amacıyla düzenlenen programda Hacivat - Karagöz gölge oyunu, orta oyunu, kukla gösterisi ve skeçler yer aldı. Sorgun Belediyesi Hürriyet Meydanında kurulan sahne ses ve ışık gösterileriyle renklenen gençlik festivali ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının “GENÇDES 2017 Gençlik Festivali” projesi kapsamında, Türkiye genelindeki il ve ilçelerde sahne alan Palanga Gençlik Grubunu Sorgun halkı ile buluşturmak için bakanlıktan ısrarla talep ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Şimşek;“"Palanga Gençlik Grubunun sahnelediği Geleneksel Türk Tiyatrosundan Orta Oyunu, Hacivat ile Karagöz, Kukla Gösterisi, çeşitli yarışma ve de eğlencelerin yer aldığı Gençlik Festivalinin ilçemiz halkı ile buluşturma fikrimizin ne kadar isabetli olduğunu meydandaki büyük kalabalıktan gördük. Bu tür gösteri ve oyunların Sorgun’da yapılmasını çok arzu ediyor ve bunun için gereğini yapıyoruz. Geçmişte ki geleneklerimizden günümüze kadar yaşatılarak gelen orta oyunu, Hacivat ile Karagöz gibi geçmiş kültürümüzü yansıtan ve günümüzde modernize edilerek sahnelenen bu oyunları halkımız çocukları ile birlikte büyük bir keyif alarak ve hoşça vakit geçirerek izleme imkanı buldu. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bu gibi eğlence tarzında tiyatro gösterileri zaman zaman düzenleyeceğiz. Emeği ve katkısı geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Palanga Yapıma ve ilgililere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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