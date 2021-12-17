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Gençlik buluşmaları

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Müftülük tarafından organize edilen gençlik buluşmaları etkinliği devam ediyor.

17 Aralık 2021 Cuma 00:13
Gençlik buluşmaları

Sarıkaya İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda gerçekleşen programda öğrencilere dini kimliğimizin pekişmesinde hac ve umre ibadetinin önemi, bu ibadetin sıradan bir seyahat olmadığı, Allah Teala’nın çağrısına samimi bir karşılık olduğu belirtildi. Müftü Kandemir, ‘’Kutsal beldelere yolculuk manevi olarak kişileri yenilemekte, onların durumlarını Rabb’lerine arz etmelerine olanak sağlamaktadır’’ dedi.

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