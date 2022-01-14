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Gençliğin Anlam Arayışı

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik ‘Gençlik ve Anlam Arayışı’ adlı sohbet programı düzenlendi.

14 Ocak 2022 Cuma 00:30
Gençliğin Anlam Arayışı

Sarıkaya Müftüsü Dr. Emrah Kandemir ilçede eğitim ve öğretime devam eden Bozok Üniversitesi öğrencileriyle Sarıkaya Diyanet Vakfı yurdunda bir araya geldi. Müftü Kandemir sohbet programında, öteden beri insanoğlunun değişmeyen kaygısının kimlik arayışı olduğunu, bir kısım insanların anlam arayışını ve varlık gayesini ilahi hakikatlere uygun olarak şekillendirdiklerini bir kısım insanların ise yanlış algılar neticesinde hakikatin zıttı tutumları benimsediklerini söyledi. İnsanlığın yeryüzünün en nadide çiçekleri olduğuna vurgu yapan Kandemir, tükettiğin kadar varsın anlayışına dayanan insanlığı, tüketimin ve eşyanın esiri konumuna indirgeyen anlayışın dinimizle bağdaşmadığını, insanoğlunun yüksek ve ebedi ideallerin peşinden koşması gerektiğini, zaman israfının ve bağımlılık tuzaklarının gençlik dönemlerinin en önemli tehlikelerinden olduğunu vurguladı. Müftülük olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarının altını çizen Kandemir, ‘’Maddi veya manevi herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa Müftülüklerimize gitmekten çekinmeyin’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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