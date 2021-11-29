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Gençlerin enerjisi fırsata çevriliyor

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde Kaymakam gençlerle buluşarak, sohbet etti.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:42
Gençlerin enerjisi fırsata çevriliyor

 Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde gençleriyle bir araya geldi. Kaymakam Açıkgöz, yeni neslin enerjisini fırsata çevirecek projeler yapacaklarını ifade ederek ‘’Genç kardeşlerimizden bambaşka bir enerji alıyoruz. Yüzme kursu açmamızdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Yeni bazı kurs isteklerinde bulundular. Yakın zamanda okçuluk ve binicilik alanında da kurslar açacağımızın müjdesini verdik’’ dedi. Açıkgöz, Saraykent’te Belediye’nin işbirliği ile Sultan Hanı Termal Otelde ücretsiz yüzme kursu açarak ‘Gençler Geleceğe Kulaç Atıyor’ isimli projeleri ile ilçedeki bin 580 öğrencinin tamamına yüzme öğretileceğini bildirdi.

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