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Gençlere pazarlama eğitimi

Günümüzde gençlerin en önemli sorunlarının başında işsizlik gelirken, sosyal medyadan SEO’ya, web tasarımdan Adwords hesap yönetimine kadar birçok uzmanlık alanını içinde barındıran dijital pazarlamada, birçok genç için büyük iş fırsatlarının bulunduğu belirtildi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 00:47
Gençlere pazarlama eğitimi

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından ‘Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi’ düzenlendi. Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi birliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesinde ‘Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Eğitimi’ düzenlendi. Dijital Pazarlamanın günümüzdeki teknolojik imkânların kullanılarak yapılan tanıtım, reklam ve satış işlemlerinin yürütüldüğü sistem olduğu belirtilerek, Boyner Dijital Pazarlama uzmanı Şahin Uzunşimşek ve Eğitmen İbrahim Dikici tarafından eğitim verildi. Eğitim programı ile gençlere, dijital pazarlama ve günümüzde hayatımızın bir parçası haline gelen dijital araçlar ve sosyal medya araçlarının kişisel ve iş dünyasına yönelik etkili bir şekilde kullanılması, bilgi ve beceri kazandırılması amaçlandı. Günümüzde gençlerin en önemli sorunları arasında işsizliğin yer aldığı ama yaşanan işsizlik sorununun aksine dijital pazarlama sektöründe gerekli personelin bulunmadığının üzerinde durularak, sosyal medyadan SEO’ya, web tasarımdan Adwords hesap yönetimine kadar birçok uzmanlık alanını içinde barındıran dijital pazarlamanın birçok genç için büyük iş fırsatları sunduğu belirtildi. •Sümeyye İlhan•

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