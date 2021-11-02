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Gençlere etkili konuşma eğitimi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına bir yenisi eklendi. Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında, gençlere etkili sunum ve konuşma konularında bilgilendirme yapıldı.

02 Kasım 2021 Salı 00:38
Gençlere etkili konuşma eğitimi

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından gençlere yönelik ‘Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma Becerileri’ başlıklı eğitim çalışması düzenlendi. Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde ve Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesinde ‘Etkili Sunum ve Topluluk Önünde Konuşma Becerileri Eğitimi’ gerçekleştirildi. Eğitimde, etkili bir sunum yapmanın, hazırlık, araştırma, teknik donanım, modern sunum metotlarının kullanımı, beden dilinin etkili kullanımı ve stres yönetimi gibi yetkinlikleri gerektirdiği anlatıldı. SORGED Başkanı Halil Uğuz, eğitim ile gençlerin etkili sunum yaparak topluluk önünde kendini rahat ve etkili bir şekilde ifade edebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Uğuz, ‘’Günümüzün iş dünyasında etkili sunumlar yapabilmek ve topluluk önünde konuşabilmek başarılı bir kariyer için gereken profesyonel donanımın önemli bileşenleri haline gelmiştir. Bununla birlikte etkili sunum yapmak birçok yetkinliğin bir arada olmasını gerektir ve topluluk önünde konuşmak en yaygın fobilerdendir. Biz verdiğimiz bu eğitim ile gençlerin bu fobiyi aşmasını sağlıyoruz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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