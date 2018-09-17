Gençlerden duyarlılık örneği

İnsanların çevreye duyarlı olması, çevrenin korunması ve çevre temizliği konusunda farkındalık sağlamak amacıyla yapılan etkinlik dikkat çekti. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında sosyal medyada günlerce duyuru yapmalarına rağmen sadece 25 kişinin katılım sağladığını söyledi. Uğuz, ‘’Etkinliğimize davet ettiğimiz birçok gençten, ‘Bize ne bu etkinlikten insanların pisliğini, çöpünü biz mi temizleyeceğiz. Biz çöp toplamayız’ yanıtını aldık. Sorgun Ahmet Uslu Dutluk Parkı’nda çöpleri toplarken, parkı pisleten, yediklerini, içtiklerini yerlere atan maalesef yine gençlerdi. Sorunlar söz konusu olunca herkes ağız dolusu konuşuyor. Çözüm için bir şeyler yapmaya gelince kimse yanaşmıyor. Bu ne yaman bir çelişki farkında mısınız?’’ dile sordu.

Uğuz, Sorgun Gençlik Derneği gönüllüleri olarak, çevremizin temizliği ve tabiatımızın korunması adına yaptıkları etkinlik boyunca çok güzel dönütler aldıklarının da altını çizdi. Uğuz, ‘’Amacımız çevre temizliğine daha çok önem gösterilmesini sağlamak ve bu konuda insanlar arasında farkındalık oluşturmaktı. Öyle de oldu. Yeni evlenen bir çiftimiz, düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla bizimle birlikte çöp topladı. Bilinçli ebeveynler bizlerden çöp poşeti alarak çocukları ile birlikte bu güzel etkinliğe ortak olmak istediler. Mesajımız net: ‘Çöpünü sokağa atma, çöp kovasına at.’ Unutmayalım ki bizler bu dünyanın sahibi değiliz. Sadece onun bir parçasıyız’’ diye konuştu.