Gençlerden doğa yürüyüşü

Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ahi Evran Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu, Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı ve Ramsar Alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
01 Ocak 2022 Cumartesi 00:22
Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ahi Evran Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu, Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı ve Ramsar Alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.