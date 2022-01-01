Gençlerden doğa yürüyüşü

Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ahi Evran Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu, Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı ve Ramsar Alanında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.