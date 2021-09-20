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Gençlerden destek

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri, dünya çevre temizlik günü etkinliklerinde de gönüllü olarak yer aldı. k

20 Eylül 2021 Pazartesi 00:48
Gençlerden destek

Sorgun Gençlik Merkezi gönüllüleri, ‘Daha temiz bir dünya için el ele’ sloganı, ‘Atıksız bir dünya için harekete geç’ diyerek Mükremin Göleti'nde çevre temizliği etkinliğine katıldı. Akdağmadeni ilçesinde, Dünya Temizlik Günü kapsamında Gençlik Merkezi çevresinde çevre temizliği yapıldı. ‘Atıksız Bir Dünya’ sloganı ile yola çıkan Yozgat Gençlik Merkezi gönüllüleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da çöp körlüğünü yenmek, farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen katı atık toplama hareketine katıldı. 

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