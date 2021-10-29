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Gençlerden Cumhuriyet yürüyüşü

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü yapıldı.

29 Ekim 2021 Cuma 00:08
Gençlerden Cumhuriyet yürüyüşü

Aydıncık Gençlik Kulübü tarafından düzenlenen yürüyüş, Ağıllı köyü ormanlık alanında gerçekleştirildi. 4 kilometrelik bir parkurda yapılan yürüyüşe Kaymakam İrem Baha Yağan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Demir, İlçe Emniyet Amiri Kamil Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cengiz Şeker, Öğretmen Evi Müdürü Sadık Öksüz, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Yağan öğrencilerle sohbet ederek Kurtuluş Savaşı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ne zorluk ve mücadelelerle kazanıldığının önemine değindi. Yağan, ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde esarete, dayatmalara ve işgale boyun eğmeyen Türk Milletinin, bağımsızlığına kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandığı, tarihimizin en şerefli ve gururlu günlerinden Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü coşkuyla idrak ediyoruz. Cumhuriyet, milletimizin hürriyet ve istikbâli uğruna verdiği varoluş mücadelesinin muazzam bir zaferle sonuçlanması sonrası gelen şanlı bir kazanımdır. Bu vesileyle Egemenliğin Kayıtsız ve Şartsız Millete ait olduğu tescillenmiş, ezelden beri hür yaşayan Türk Milleti ebediyen de hür yaşayacağını, büyük bir kahramanlık destanıyla tüm işgalci devletlere ve işbirlikçilerine haykırmıştır’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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