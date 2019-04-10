Gençler üretime hazırlanıyor

Kurs öğreticisi Sema Akay’ın öncülüğündeki kurslara gençler ilgi gösteriyor. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar kapsamında açılan kurslarda, unutulan sanatın farklı kesimlerce beğendirilip, yaygınlaşmasını amaçlanıyor. Öğretici Sema Akay, dekoratif süs eşyası yapma sanatı, tezhip, çini, ebruli ve ahşap yakma sanatının inceliklerini kursiyerlerine gösterdiğini söyledi. Daha önce de bakır sanatı ustası Erdal Bağ’ın öğreticiliğinde açılan bakır sanatı kursu ile Halk Eğitim Merkezi el sanatları alanında Yozgat genelinde söz sahibi olmaya başladı. Bakır ustası Erdal Bağ’ın sanat eserleri ile el Sanatları öğreticisi Sema Akay’ın tecrübe ve bilgi birikimleri ortaya konan yeni ürünlerle birleşerek, ortaya mükemmel sanat eserlerin çıkması, görenler tarafından beğenildi. Usta öğretici Akay, günümüzde birçok insanın hızla gelişen teknolojiye, kültürel, sosyal, siyasal, bilimsel alanda değişen bilgilere ayak uydurabilmek için kendini geliştirmeye çalıştıklarını hatırlattı. Akay, ‘’İnsanlar öncelikle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede örgün eğitim kurumlarında yorucu eğitimler alırken bütün bunların yanında sanata gönül vermiş bireyler diğer bireylerden farklı olarak özel kurslar ve halk eğitim merkezimizde kendini geliştirmek, çağa uyum sağlamak için eğitim alıyorlar. İlçemizde de halk eğitim merkezimiz de bu amaçla kullanılmaktadır. Verdiğimiz tüm eğitimlerin, örgün eğitimi destekleyici ve tamamlayıcı nitelikler taşımasına özen gösteriyoruz. Özellikle el sanatları kurslarında eğitim alan öğrenciler yapmış olduğu ürünlerden dolayı kendilerine ekonomik olarak faydaların sağladığını görmekteyiz’’ dedi.

Usta Öğretici Sema Akay, eğitimlerin farklı yaş gruplarındaki öğrencilerle bir arada yapılmasıyla genç, yetişkin ve yaşlı insanlar arasında etkileşimi arttırdığını, empati duygusunu geliştirdiğini de kaydetti. Akay, ‘’Toplumsal hayatın stres ve bunalımlarından el sanatları ile uğraşarak uzak durmayı başaran kursiyerlerimiz toplumsal sorunların farkına daha çok varmakta ve çözüm üretmek için çaba gösterdiklerine bizzat şahidiz. Bu vesile ile çağımızda donanımlı, bilgili ve becerili olmak ve var olanı geliştirmek için eğitim veren halk eğitim merkezlerimiz bizlere birçok alanda fayda sağlayabilir. Bizlere düşen görev ise bu kurslardan azami derecede yararlanarak kendimizi geliştirebilmek için ilgimize göre açılan kursları değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

