Gençler Sorgun’u konuştu

Sorgun Gençlik Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘Gençler Katılıyor Sorgun Gelişoyur’ başlıklı çalıştaya 50 gönüllü genç katıldı. Çalıştayda ilçenin ve gençlerin sorunları ele alınıp, bunların çözümlenmesi için atılması gereken adımlar, projeler, çalışmalar tartışılıp, konuşuldu. Çalıştaya her yaştan, her düşünceden gençler yoğun ilgi gösterdi. İlçenin geleceğini şekillendirmek gayesinde olan gençler, ileri gitmek için dayanışmanın, üretimin, bilim ve tekniğin önemine değindiler. Sorgun’un geleceğinde kendilerinin de söz haklarının olduğunu ifade ederek, gençliğin göz ardı edildiği bir gelişimin mümkün olmadığını, bu noktada taze kan olan gençlerin potansiyelinin kullanılması gerektiğini dile getirdiler. Çalıştayda gençlik meclisleri gibi yapılara olan ihtiyaca dikkat çekilirken, gençlerin fikirlerinin ilerlemenin anahtarı olduğu vurgusu yapıldı. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, ‘’Daima yeniliğin, gelişimin, hareketin ve umudun mihenk taşı olduğuna inandığımız gençlerin yanındayız. Sorgun okuyan, düşünen sorgulayan, araştıran, üreten, sentezleyen, fark yaratan, inisiyatif alan, takımın parçası olabilen takımla çalışabilen gençlerin omuzlarında yükselecektir. Bu noktada gençlere olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Gençlerin sorun ve çözümlerinin çalıştay kitapçığında toplanarak belediye başkan adaylarına ve diğer yerel yönetim kuruluşlarına bu kitapçıklar ulaştırılacaktır’’ dedi.