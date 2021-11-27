Gençler şehirleri gezdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı 2019-1 kapsamında Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan projesi kabul edildi. Bakanlık tarafından desteklenen 'Kuruluş Bursa'dan Kurtuluş 15 Temmuz'a’ isimli projenin faaliyetlerinden Ankara, Bursa ve Çanakkale gezisi proje koordinatörü Kaan Doğan Yazan sorumluluğunda, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara gezisinde öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Müzesi ve Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ziyaret etti, 15 Temmuz gecesinde bu kurumlarda yaşanan olaylar hakkında bilgilendirildi. 15 Temmuz Şehitleri anısına dikilen anıtlar ve yaptırılan müzeler ziyaret edildi. Gençler Bursa’da ise, Osmangazi Türbesi, Orhangazi Türbesi, Tophane, Ulu Camii ve Emirsultan Türbesi başta olmak üzere Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti. Çanakkale’de Şehitleri Abidesi, Kilitbahir, Seddülbahir, Ertuğrul ve Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, Kızılay Müzesi, Kanlısırt, Bomba Tepesi, 57.Alay Şehitliği, Anafartalar, Conk Bayırı, ve Gelibolu yarımadasında oluşturulan şehitlikler ziyaret edilerek, öğrencilerin Çanakkale Cephesini ve bu cephede yaşanan zorlukları yakından tanımaları sağlandı.