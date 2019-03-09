Gençler, Okul Gazetesi çıkardı

Her yıl düzenli olarak çıkarttıkları gazetelerine okullarında yapmış oldukları etkinlikleri haberleştiren öğrenciler, gazetelerini Okul Müdürü Cihangir Nazlım, Müdür Yardımcısı E. Zafer Kollu, Türkçe Öğretmeni Erhan Erdal ile birlikte kurum amirlerine ulaştırdı. Öğrenciler, son baskıyı İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan’a da verdi. Akkan, ‘Öğrencilerimizin sosyalleşmelerine yönelik bu tür etkinliklere her zaman destek vermekten mutlu olmaktayız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz’ dedi.