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Geleneksel el sanatları yaşatılıyor

Yozgat’ın da dahil edildiği Sivas Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde usta öğreticiler tarafından geleneksel el sanatları kullanılarak binbir emekle hazırlanan çeşitli ürünlerle yüzlerce yıllık yaşam kültürü geleceğe taşınıyor.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:14
Geleneksel el sanatları yaşatılıyor

Enstitünün atölyelerinde usta öğreticiler tarafından geleneksel el sanatları kullanılarak kitre bebek, çanta, başlık, yastık, örtü, takı, çeşitli süs eşyaları, yöresel kilim ve kıyafetler üretiliyor. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen, ‘’Türkiye'de 24 olgunlaşma enstitüsü var, biri de Sivas'ta. Bakanlığımız tarafından Erzincan ve Yozgat da bize dahil edildi. Böylece 3 ilin kültürel değerlerini araştırma, arşivleme ve yayın hazırlama gibi çok önemli bir misyonu yüklenmiş durumdayız’’ dedi. (aa)

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