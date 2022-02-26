75. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu ‘Gençler Zinde Geleceğim Güvende’ projesinin açılışı Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Hasan Bakır, Aydın Bora, Okul Müdürü Mustafa Çetinkaya, okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Musa Öcal, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 75. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Çetinkaya olmak üzere okul müdürlerine ve projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, başarılanın devamını diledi. 75. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Çetinkaya da açılışa katılan Musa Öcal’a, okul ve kurum müdürlerine teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•