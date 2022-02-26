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‘Geleceğim güvende’

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 75. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Gençlik Projeleri Destek Programı (2019-1) kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Gençler Zinde Geleceğim Güvende’ projesinin açılışı yapıldı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:07
‘Geleceğim güvende’

75. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu ‘Gençler Zinde Geleceğim Güvendeprojesinin açılışı Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürleri Hasan Bakır, Aydın Bora, Okul Müdürü Mustafa Çetinkaya, okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Musa Öcal, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 75. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Çetinkaya olmak üzere okul müdürlerine ve projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, başarılanın devamını diledi. 75. Yıl Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Çetinkaya da açılışa katılan Musa Öcal’a, okul ve kurum müdürlerine teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•  

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