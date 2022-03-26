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Geleceğe nefes

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:49
Geleceğe nefes

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, İlçe Orman Şefliği tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Anadolu İmam Hatip Lisesinde çeşitli etkinlik düzenlendi. Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Orman İşletme personelleri, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla yapıldı. İlçe Orman Şefliği tarafından öğrencilere eğitim verilerek fidan dağıtımı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy,” ‘Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı hemen dikin’ hadisi şerifinde vurgulanan ağaç sevgisinin sevgili yavrularımıza aşılanması için Orman Haftası kapsamında İlçe Orman Şefliğimiz tarafından Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesinde verilen ağacın ve ormanın önemi konulu eğitime katılıp öğrencilerimizin yanında bulunduk. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimizle geleceğe nefes katacak etkinliklere devam ediyoruz” dedi. 

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