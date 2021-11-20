Geçit inşaatı devam ediyor

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Üst geçidimizi yapıyoruz. En kısa sürede tamamlayıp güvenli bir yaya trafiği sunacağız’’ dedi. Ekinci, yaşanan sorunların yakın takipçisi olduklarını, çözümü konusunda da gerekli girişimleri yaparak, hazırlanan proje kapsamında Üst Geçit yapımına başlanıldığını aktardı. Ekinci, Ankara-Sivas Karayolu üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında planlanan yaya üst geçidi projesinin hayata geçirilmesine yönelik montaj çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
20 Kasım 2021 Cumartesi 00:56