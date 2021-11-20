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Geçit inşaatı devam ediyor

Yozgat’ın Sorgun ilçe merkezinden geçmekte olan ve aynı zamanda da ilçeyi ortadan ikiye bölen Uluslararası E-88 Karayolunda planlanan üst geçit ile ilgili montaj çalışmaları devam ediyor.

20 Kasım 2021 Cumartesi 00:56
Geçit inşaatı devam ediyor

 Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Üst geçidimizi yapıyoruz. En kısa sürede tamamlayıp güvenli bir yaya trafiği sunacağız’’ dedi. Ekinci, yaşanan sorunların yakın takipçisi olduklarını, çözümü konusunda da gerekli girişimleri yaparak, hazırlanan proje kapsamında Üst Geçit yapımına başlanıldığını aktardı. Ekinci, Ankara-Sivas Karayolu üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında planlanan yaya üst geçidi projesinin hayata geçirilmesine yönelik montaj çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. 

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