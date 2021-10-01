Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1406.39
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

GECE LAMBASI AYDINLATIYOR

Çekerekli Kadınlar Derneği Başkanı Ayşe Çakır, ‘’Amacımız para kazanıp cebimize koymak değil, ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşabiliriz onun derdindeyiz’’ dedi.

01 Ekim 2021 Cuma 00:54
GECE LAMBASI AYDINLATIYOR

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde gönüllü kadınlar, gece lambasına dönüştürdükleri su kabaklarından elde ettikleri gelirle öğrencilere burs sağlıyor. İlçedeki bir grup kadın, yaklaşık 1 sene önce öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine de yardım etmek amacıyla Çekerekli Kadınlar Derneği'ni kurdu. Çekerek Belediyesine ait bahçelerde yetişen su kabaklarını, üzerine çeşitli motifler işleyerek gece lambasına dönüştüren kadınlar, bir taraftan sosyalleşirken bir taraftan da dernek aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteğinde bulunuyor. Çekerekli Kadınlar Derneği Başkanı Ayşe Çakır, belediyenin ücretsiz sağladığı su kabaklarını işleyip satarak öğrencilere burs sağlamak amacıyla dernekte 10 günlük su kabağı işleme kursu düzenlediklerini söyledi. Kadınların gönüllülük esasına göre kursa katıldığını aktaran Çakır, "Su kabaklarına gravür setiyle desenler çizerek gece lambasına dönüştürüyorlar. Dernek olarak biz de gece lambalarını satıyoruz" dedi. Çakır, 25 gönüllü olduğunu ve günlük 12 kişi ile çalıştıklarını anlatarak, ‘’Amacımız para kazanıp cebimize koymak değil, ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaşabiliriz onun derdindeyiz. Satışlardan kazandığımız paranın bir kısmıyla kursun devamını sağlıyoruz, kalan miktarla da ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ve evlenecek gençlerimize yardım ediyoruz" diye konuştu.Su kabaklarını Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla ve derneğe gelen ziyaretçilere sattıklarını belirten Çakır, yakın zamanda internet üzerinden satışa başlayacaklarını ifade etti.
ÜRETMEYE DEVAM
Gönüllü kadınlarından 3 çocuk annesi Hatice Özkan da arkadaşlarının işleme yaptıkları su kabaklarını boyadığını dile getirdi. Menşur Pusmaz, "Burada güzel çalışmalar yapıyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Bir öğrenciye bir kalem alabilirsek bu bizim için onur verici. Çekerekli kadınlar üretiyor, üretmeye de devam edecek’’ ifadelerini kullandı. Neşe Doğan da muhtaç ailelere, yeni evli çiftlere, durumu iyi olmayan öğrencilere faydalı olmaya çalıştıklarını kaydetti. Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Öğretim Görevlisi Şahin Bayraktar ise dernek bünyesinde kadınlara yönelik el yapımı lavanta katkılı sabun kursu açtıklarını da anlatarak, "Çekerek Belediyesinin elde ettiği lavanta yağı ile sabun üretiyoruz. Kadınlarımız yaptıkları sabunlardan elde ettiği gelirlerle gerek öğrencilere gerek halka yardımda bulunuyor’’ dedi. (Ömer Ertuğrul/aa)

Anahtar Kelimeler:
GECE LAMBASI AYDINLATIYORYozgatIlerigazetesiCumaHaberçekerekAyşeÇakırGecelambasıSukabakları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay’dan teşekkür
Kızılay’dan teşekkür
Kursiyerlerden ziyaret
Kursiyerlerden ziyaret
İtfaiyeciler yürüdü!
İtfaiyeciler yürüdü!
Miniklere trafik eğitimi
Miniklere trafik eğitimi
İtfaiye Haftası'nı kutladı
İtfaiye Haftası'nı kutladı
Kanyonda düzenleme
Kanyonda düzenleme
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim