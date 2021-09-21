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Gaziler buluştu

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde Kaymakamlık tarafından Gaziler Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi.

21 Eylül 2021 Salı 00:21
Gaziler buluştu

 Sarıkaya Eftal Parkta düzenlenen yemeğe Kaymakam Samet Serin eşi Şefika Serin ile katılarak, gazi ve şehit aileleri ile yakından ilgilendi. Yemek davetine, Belediye Başkan Ömer Açıkel, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Berkem, Emniyet Müdürü Bülent Gümüşay da katıldı. Kaymakam Samet Serin, ‘’Bir parçası olduğumuz ve birçok güzelliğinden, zenginliğinden istifade ettiğimiz bu cennet vatanda hepimizin bildiği gibi şehitlerimizin ve gazilerimizin çok büyük emekleri var’’ dedi. Kaymakam Serin, devletin şehitleri anmak, ailelerine teşekkür etmek, kahraman gazileri anmak, kendilerine, ailelerine teşekkür etmek, onları onure etmek için 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül gününü de Gaziler Günü olarak ilan ettiğini hatırlattı. Kaymakam Serin, ‘’Biz de bugün vesilesiyle ilçe protokolü, gazilerimiz ve şehit ailelerimiz ile bir araya geldik. Başta devletimizin kurucusu ve 19 Eylül 1921’de gazilik ve mareşallik unvanı verilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanda emeği olan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Kendilerine en kalbi şükranlarımızı sunuyorum’’ diye konuştu.

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