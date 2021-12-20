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Gazeteyi tanıttılar

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde lise öğrencileri tarafından hazırlanan gazete, Kaymakam Recep Aydın’a tanıtıldı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:20
Gazeteyi tanıttılar

Boğazlıyan İlçe merkezinde bulunan Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Kaymakam Recep Aydın’ı makamında ziyaret ederek, hazırlamış oldukları 15 Temmuz Gazetesini hediye ettiler. Kaymakam Recep Aydın da, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte Boğazlıyan Şehit Lokman Darğın İmam Hatip Ortaokulu ziyaret etti. Aydın, sınıfları tek tek gezerek, öğrencilerle sohbet edip, öğrencilerin hazırlamış olduğu 15 Temmuz resim sergisine katılarak açılışını yaptı. Aydın, sergide emeği geçen öğretmen ve öğrencileri güzel eserlerinden dolayı tebrik etti. Kaymakam Aydın, Okul Müdürü ve öğretmenlerle toplantı yaparak okul hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu.

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