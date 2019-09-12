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Fuat Oktay’ın ismi verildi

ÇEKEREK ilçesine yapılan spor kompleksine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ismi verildi.

Fuat Oktay’ın ismi verildi

ÇEKEREK ilçesine yapılan spor kompleksine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ismi verildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Fuat Oktay’ın ismi verildi

ÇEKEREK ilçesine yapılan spor kompleksine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ismi verildi. Yozgat’ın Çekerek ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın destekleri ile yaptırılan Çekerek Spor Kompleksinin ismi ‘Fuat Oktay Spor Kompleksi’ ismi verildi. Çekerek Kaymakamlığı himayelerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adına projesi onaylanan Oran Kalkınma Ajansından finanse edilen Çekerek Spor Kompleksinin ismi Fuat Oktay Spor Kompleksi olarak levhası asılırken kompleksin bu sene faaliyete geçeceği bildirildi. Komplekste FİFA standartlarına uygun olarak yapılan Çekerek stadının yanında Tenis Kordu, Voleybol Sahası, Basketbol Sahası, Yürüyüş Yolu ve etrafında piknik yapamaya uygun inşa edilen kamelyalar bulunuyor.

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