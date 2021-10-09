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Fuarın gözdesi oldular

Yozgat’ın Sorgun ilçe belediyesi de Gaziantep’teki fuar etkinliğine katıldı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:20
Fuarın gözdesi oldular

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı’nda (EXPOBEL) Sorgun Belediyesi’nin standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuara Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de katıldı. Ekinci, ‘’Açtığımız stantta SORMEK’te üretimi yapılan el emeği çini işlemeli ürünlerimiz, marka tescilini aldığımız Sorgun yağlımız, yöresel tatlarımızdan köme ve çanak çökeleğinin tanıtımını yaptık’’ dedi. Başkan Ekinci, standı ziyaret edenlerden övgüleri bizzat kabul ederek, yoğun ilgi gören yöresel ürünler ve belediye çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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