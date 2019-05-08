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Fuarda renkli görüntüler

ÇAYIRALAN Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulunda gerçekleşen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.

Fuarda renkli görüntüler

ÇAYIRALAN Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulunda gerçekleşen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Fuarda renkli görüntüler

Öğrencilerin hazırlamış oldukları birbirinde farklı projeler fuarda sergilendi. Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören projeler, okul koridoru ve sınıflarında gün boyunca ilgilenenlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Kaymakamı Bekir Özen, Çayıralan Belediye Başkan Vekili Zafer Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Daire Amirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Okul Müdürü Ömer Eker, TÜBİTAK Bilim Fuarının bu sene üçüncüsünü yapmakta olduklarını hatırlattı. Eker, ‘’Fuarımızda bir birinden ilginç icatlar, araştırmalar ve hayal ürünü çalışmalar yer almaktadır. Amacımız çocukların hayal gücünü kullanmasını, hayal etmesini ve kendini ifade etmesini sağlamaktır. Fuarımızda emeği geçen başta Bilişim ve teknoloji hocamız Sevda Demir hocama emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma ve hayal gücünü kullanan tüm sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.  Öğrencilerin hazırlamış oldukları etkinliklerle başlayan açılışta Enes Kırcı ve Ezgi Karasu türkülü atışmaları, bilim insanlarının temsil edildiği zaman geçidi, 5. Sınıf öğrencilerinin işaret diliyle sergiledikleri Mavi Gezen adlı gösterileri yer aldı. 

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