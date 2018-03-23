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Fitness Merkezi ilgi görüyor

SARAYKENT İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından belediyeye ait binada oluşturulan ’Fitness Merkezi’ ilçe halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Fitness Merkezi ilgi görüyor

SARAYKENT İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından belediyeye ait binada oluşturulan ’Fitness Merkezi’ ilçe halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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Fitness Merkezi ilgi görüyor

Bayan ve erkeklere özel olarak beden eğitimi öğretmenleri tarafından açılan kurslar ile büyük beğeni toplayan spor merkezi, Saraykent İlçesi tarafından spor alanında önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Gürsoy, Halk Eğitim Merkezlerinin kuruluş amacının halkın arz ve taleplerini karşılamak olduğuna vurgu yaparak, kendilerinin de bu noktada tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi.

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