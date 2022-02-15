Fırınlarda denetim

Fırınları denetleyen zabıtalar, denetimler kapsamında şehrin her köşesindeki fırınları büyük bir titizlikle gözden geçiren zabıtalar, hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yaptı. Kurallara uymayan işyerlerine uyarılarda bulunuldu. Belediye Başkanı Ömer Açıkel yaptığı açıklamada, “ Zabıta Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen kontrolleri periyodik olarak sürdürüyoruz. Temel gıda maddelerinin başında gelen fırınlarında ekiplerimizce tespit edilen eksiklerin giderilmesi noktasında takipçi olacağız. Halkımızın sağlıklı ekmek tüketmesi için esnaflarımıza yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Fırıncılarımızı ziyaret ederek, kurallara uyup uymadıklarını inceledik. Hijyen, gramaj ve temizlik gibi temel kurullara uymadığını tespit ettiklerimize gerekli yasal uyarı ve işlemlerde bulunduk. Denetime yönelik çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürekli devam edecektir” diye konuştu.