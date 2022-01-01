FIRINLAR DENETLENDİ

Zabıta Müdürü Remzi Hazer, ekiplerin vatandaşların daha hijyenik ve standartlara uygun ekmek tüketmesi amacıyla fırınlarda denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Zabıta ekipleri üretim alanlarında hamur kazanları, tezgahlar, hamur bezleri, depolar, hamurların saklanma koşullarını denetlendiğini belirten Müdür Remzi Hazer, fırınların Kovid-19 tedbirlerini uymaları konusunda çeşitli uyarılarda bulunduklarını söyledi. İlçe halkının sağlıklı gıda tüketmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Hazer, vatandaşların huzur ve refahı için başta fırınlar olmak üzere gıda üretimi yapan iş yerlerini sık sık denetlediklerini belirtti.