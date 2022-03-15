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Firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

15 Mart 2022 Salı 00:28
Firari hükümlü yakalandı

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada "Cinsel saldırı" nedeniyle hakkında Yozgat Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunca 20 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari G.Y'yi yakaladı.
G.Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. •aa•

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