Final Çekerek’te yapılacak

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları arasında Kuran-ı Kerim başta olmak üzere meslek dersleri kazanımlarını desteklemek, öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, soysal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması, Genç Sada Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bu yıl Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılacak. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yarın yapılacak olan programa tüm halkı davet etti. •Sümeyye İlhan / Çekerek•